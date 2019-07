Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrecher steigen in Baumarkt ein +++

Oldenburg (ots)

Über das Dach haben sich unbekannte Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag Zugang in den Verkaufsraum eines Baumarktes an der Werrastraße verschafft. In der Zeit zwischen 20 und 8 Uhr waren die Diebe auf das Dach des Gebäudes geklettert und hatten dort mehrere Elemente der Dachverkleidung entfernt. Über die dadurch entstandenen Löcher in der Dachkontruktion hatten die Unbekannten sich schließlich in den Verkaufsraum hinuntergelassen.

Aus dem Markt entwendeten die Täter mehrere Elektrowerkzeuge und flüchteten anschließend unerkannt.

Zeugen können ihre Hinweise unter Telefon 0441/790-4115 der Polizei melden. (868957)

