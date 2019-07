Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Unbekannte Radfahrerin stößt Rentnerin zu Boden - Polizei sucht Zeugen +++

Oldenburg (ots)

Nach einer Auseinandersetzung zwischen einer Radfahrerin und einer Fußgängerin hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden.

Der Vorfall hatte sich bereits am vergangenen Mittwoch (17. Juli 2019) an der Eichenstraße ereignet: Eine 88-jährige Oldenburgerin war mit einem Einkaufstrolley gegen 10.40 Uhr auf dem Gehweg der Eichenstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Etwa in Höhe der Einmündung in die Blücherstraße sei die sehbehinderte Rentnerin auf eine Frau zugekommen, die mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg stand. Die 88-Jährige habe die Frau angesprochen und gebeten, ihr Fahrrad zur Seite zu schieben, damit sie nicht auf den Radweg ausweichen müsse. Daraufhin entwickelte sich zwischen den beiden Frauen ein Streitgespräch, in dessen Verlauf die unbekannte Radfahrerin die Seniorin schubste, so dass diese zu Boden fiel und leicht verletzt wurde. Die etwa 60 Jahre alte Radfahrerin sei anschließend auf ihr Fahrrad gestiegen und in Richtung Bloherfelde davongefahren. Ein Zeuge sei der Frau noch nachgelaufen, konnte diese jedoch nicht mehr einholen.

Bei der Unbekannten soll es sich um eine etwa 60 Jahre alte Frau mit kurzen grauen Haaren und Brille gehandelt haben. Sie habe einen dunkelblauen Parka sowie einen silbernen Fahrradhelm getragen. Unterwegs war sie mit einem dunklen Damenrad mit Tiefeinstieg und Einkaufskorb. (844131)

