Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn Verkehrsunfallflucht mit schwer verletztem Radfahrer in Klein Scharrel

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, 21.07.2019, überholte gegen 17:45 Uhr auf dem Scharreler Damm in Fahrtrichtung Klein Scharrel ein hellgrauer Kombi o.ä., ein vorausfahrendes Fahrzeug, obwohl ihm zwei Rennradfahrer entgegen kamen. Einer der Rennradfahrer, die trotz der vorhanden Radwegs auf der Straße fuhren, stürzte und verletzte sich so schwer, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Unfallverurscher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Zwischenahn unter 04403/9270 in Verbindung zu setzen.

