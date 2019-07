Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Diebstahl und Schlägerei in Innenstadt +++ Polizei sucht Zeugen +++

Oldenburg (ots)

Am Samstagmorgen gegen 03:25 kommt es einer Kneipe in der Wallstraße (Innenstadt) in der Oldenburger Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen zunächst zwei Männern im Alter von 20 und 24 Jahren. Nach einer provozierenden Antwort begibt sich der 20-jährige auf die Straße. Dort kommt es zu weiterer Auseinandersetzung zwischen diesen und weiteren Männern, bei der drei Männer durch Schläge und Tritte verletzt werden. Da das genaue Geschehen nicht bekannt ist bittet die Polizei um Zeugenhinweise (856647).

Am Samstag den 20.07.2019 zwischen 02:30 und 02:45 Uhr kommt es zum Diebstahl eines EC-Cash-Gerätes bei einer Gaststätte an der Einmündung Lange Straße / Wallstraße. Ein Mitarbeiter bemerkt noch zwei Jugendliche weglaufen, die das auf einem Tisch liegende Gerät an sich genommen hatten. Ein Jugendlicher soll ca. 190 cm groß sein mit einem schwarzen Cap. Der zweite Jugendliche sei ca. 170-175 cm groß, Drei-Tage-Bart, hat blonde bis leicht rötliche Haare und trug einen dunklen Hoodie/Pullover und ein schwarze Cap. (856782)

Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 0441-7904115 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 1

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/790-4117

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell