Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ 66-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzt +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Unfall an der Einmündung Alexanderstraße/Alexandersfeld ist am Donnerstagnachmittag ein 66-jähriger Oldenburger schwer verletzt worden.

Der Mann war um 14.55 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Alexanderstraße in Richtung Metjendorf unterwegs. Zeitgleich befuhr der 46-jährige Fahrer eines VW Touran die Straße Alexandersfeld und beabsichtigte, nach rechts in die Alexanderstraße einzubiegen. Der Autofahrer missachtete nach bisherigen Erkenntnissen die Vorfahrt des Pedelecfahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 66-Jährige stürzte und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfalldienst der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115 (850437).

