Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem/Lehmheide: Polizei nimmt Reifendiebe fest

Krefeld (ots)

Dank eines Zeugen hat die Polizei Dienstagnacht (18. Juni 2019) zwei Diebe festgenommen, die zuvor auf das Gelände eines Autohändlers an der Gladbacher Straße eingedrungen waren.

Um 23:25 Uhr beobachtete der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, wie sich zwei Männer (37 und 48 Jahre) auf das Gelände eines Autohändlers schlichen. Als er Werkzeuggeräusche vernahm, verständigte der 43-Jährige die Polizei. Die Beamten konnten die beiden Diebe noch vor Ort in ihrem Fluchtauto festnehmen. In den Rucksäcken der Duisburger fanden die Polizisten verschiedene Werkzeuge und ein Messer. Die Ermittlungen dauern an. (357)

