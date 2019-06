Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Falsche Polizisten betrügen Seniorin - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Montag (17. Juni 2019) haben sich unbekannte Täter als Polizisten am Telefon ausgegeben und eine Seniorin um Vermögenswerte gebracht. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.

Bereits am Samstag (15. Juni 2019) riefen die Männer bei der Seniorin an und gaben sich am Telefon als Mitarbeiter der Kriminalpolizei aus. Die Anrufer teilten der Seniorin mit, dass man ihre persönlichen Daten auf der Liste eines festgenommenen Einbrechers gefunden habe und nun ihre persönlichen Vermögenswerte sichern wolle.

Zwei Tage später (Montag, 17. Juni 2019), um 12:30 Uhr, fuhr die Seniorin mit ihrem Auto und den Vermögenswerten zur Roonstraße / Crousstraße, um den vermeintlichen Polizisten zu treffen. Dort öffnete sie ihr Beifahrerfenster, sodass der Betrüger die schwere Tasche von ihrem Beifahrersitz heben konnte. Anschließend entfernte er sich zu Fuß in Richtung Uerdinger Straße.

Der Täter ist circa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat dunkle Haare und einen leichten Bart. Er trug dunkle, sportliche Kleidung und führte eine schwere, schwarze Reisetasche mit weiß/roten Streifen mit sich.

Die Polizei Krefeld sucht nun Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, die sich am Montag (17. Juni 2019), um 12:30 Uhr, im Bereich der Roonstraße / Crousstraße aufgehalten haben. Hinweise richten Sie bitte unter der Rufnummer 02151 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

Die Polizei warnt vor der Masche der Betrüger - die echte Polizei ruft Sie niemals an, um Sie zu Vermögenswerten zu befragen. Wenn Sie selbst von einem vermeintlichen Polizisten angerufen werden, dann

- beenden Sie das Telefonat, - machen Sie keinerlei Angaben zu Vermögenswerten am Telefon, - vereinbaren Sie keine Treffen, - kontaktieren Sie umgehend die Polizei unter dem Notruf 110.

Informieren Sie Ihre Angehörigen und Bekannten über die Masche! (355)

