Baakeshof: Exhibitionist zeigt sich zwei Jugendlichen - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Die Polizei Krefeld sucht einen Mann, der sich am gestrigen Montagvormittag (17. Juni 2019) zwei Schülerinnen auf dem Neuer Weg in schamverletzender Weise gezeigt hatte. Die zwei Jugendlichen (17 und 16 Jahre) waren auf dem Weg zur Schule, als sie den Mann kurz vor der Westparkstraße in einer Grundstückseinfahrt bemerkten. Der Täter konnte noch vor Eintreffen der Polizei flüchten.

Er ist etwa 35 bis 50 Jahre alt und hat blonde, kurze Haare. Er trug ein langes, weißes Hemd sowie eine blaue Jeans. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (352)

