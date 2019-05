Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Spielautomat aufgebrochen

Geldern (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag in einer Shishabar auf der Montessoristraße ein Geldspielgerät aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. In das Gebäude waren die Unbekannten gelangt, in dem sie eine Hintertür aufhebelten. Die Kripo Geldern, Telefon 02823-1250, sucht Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell