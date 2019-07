Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Fußgänger auf Autobahn landet in Gewahrsamszelle +++

Oldenburg (ots)

Am Samstag den 20.07.2019 gegen 15:45 Uhr melden Autofahrer einen Fußgänger auf der Autobahn 28 zwischen den Anschlussstellen Kreyenbrück und Marschweg. Kurz darauf treffen eingesetzte Funkstreifen einen 47-jährigen Polen aus Wilhelmshaven an. Vermutlich infolge seines Alkoholspiegels von 2,5 Promille hatte er die Orientierung verloren und war auf die Autobahn geraten. Er wurde auf richterliche Weisung zur Verhinderung weiterer Gefahren in eine Gewahrsamszelle verbracht (858019).

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 1

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/790-4117

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell