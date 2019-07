POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Konstanz

Gammertingen

Unfall

Beim Sturz von seinem Rennrad hat sich am Dienstag gegen 17.00 Uhr ein 52-jähriger Mann im Bereich Alte Steige/Hechinger Straße leicht verletzt. Ein 17-jähriger Motorroller-Fahrer hatte den bevorrechtigten, von links kommenden Fahrradfahrer im Einmündungsbereich der Hechinger Straße übersehen und kollidierte mit ihm. Der 52-Jährige stürzte vom Rad und begab sich auf Wunsch selbständig in ärztliche Behandlung. Der 17-Jährige, der ebenfalls mit seinem Motorroller stürzte, wurde nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 3000 Euro.

Sigmaringen

Unfall

Leichte Verletzungen erlitt eine 61-jährige Frau am Dienstag gegen 14.30 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der L 277. Die Frau befand sich als Beifahrerin im Pkw eines 64-jährigen Mannes, der von der Gorheimer Allee auf die Zufahrt zur B32 fahren wollte und an der Haltelinie auf das Heck eines stehenden Pkw auffuhr. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

Krauchenwies/Hausen

Vandalismus

Unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen in acht Gärten randaliert und dabei Sachschaden von rund 1000 Euro angerichtet. Bei sämtlichen betroffenen Grundstücken im Bereich Rosenrain/Sonnenhalde/Meisenweg konnte festgestellt werden, dass in den frühen Morgenstunden zwischen 04.00 bis 04.30 Uhr zielgerichtet Gartenbeleuchtungen und Figuren (Gartendeko) beschädigt wurden. Die Polizei bittet um Hinweise unter 07571 104-0.

Scheer

Unfall

Drei Autos wurden am Dienstag gegen 08.00 Uhr bei einem Unfall in der Sigmaringer Straße beschädigt. Ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer, der aus Richtung Sigmaringendorf unterwegs war, erkannte an der Ecke Sigmaringer Straße / Gemminger Straße zu spät einen dort haltenden Ford und stieß mit diesem zusammen. Der Ford wurde anschließend noch gegen einen Mercedes geschoben, dessen Fahrer ebenfalls gerade die Kreuzung passierte. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von je ca. 2000 Euro.

Bad Saulgau

Fahrerflucht

2000 Euro Schaden verursachte ein unbekannter Verursacher, der am Dienstag im Zeitraum zwischen 14.45 Uhr und 18.30 Uhr einen auf dem Parkplatz des Kauflands abgestellten VW-Golf beschädigte. Bei den Beschädigungen handelt es sich um Kratzer und Dellen, die vom Heck bis zum hinteren rechten Radkasten führen. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Bad Saulgau, Tel. 07581 482 0, erbeten.

Herbertingen

Unfall

Beim Herausfahren von einem Parkplatz hat am Dienstag gegen 17.15 Uhr in der Heustraße ein 54-jähriger Mercedes-Fahrer die Vorfahrt eines 60-jährigen Motorroller-Fahrers missachtet und stieß mit diesem zusammen. Dabei erlitt der 60-Jährige leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von je rund 4000 Euro.

Ostrach

Arbeitsunfall

Mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen musste am Dienstag gegen 12.45 Uhr im Gemeindewald Bocksberg ein 27-jähriger Mann nach einem Arbeitsunfall mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der Mann war bei Waldarbeiten gestolpert, schlug mit dem Kopf gegen einen Baumstumpf und blieb bewusstlos liegen. Er trug vorschriftsgemäß während der Arbeit einen Helm.

