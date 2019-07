Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Einzelmeldung aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

--

Isny im Allgäu

Polizeiliche Bilanz des Kinder- und Heimatfestes

Die Bilanz des Polizeipräsidiums Konstanz zum traditionellen Kinder- und Heimatfest der Stadt Isny, das von Freitag bis in die Nacht zum heutigen Dienstag dauerte, fällt insgesamt positiv aus. Über die Festtage besuchten mehrere Tausend Besucher den Festbetrieb und den Festumzug, der am Sonntag stattfand. Die Feststimmung blieb von Freitag bis Samstagabend friedlich, dies veränderte sich mit zunehmendem Festverlauf in Folge des Konsums von Alkohol durch Festbesucher zunehmend negativ. Örtlicher Schwerpunkt von polizeilichem Einschreiten war der Bereich eines Zeltes, wo Cocktails ausgeschenkt wurden. Am Sonntag und am Montag verlief das Kinder- und Heimatfest störungsfrei. Die Polizei leitete über die Festtage insgesamt neun strafrechtliche Ermittlungsverfahren und ein Bußgeldverfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit ein. Zur Anzeige gelangen drei Körperverletzungsdelikte, zwei Sachbeschädigungen, zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und ein Diebstahl. Ein Festbesucher ließ sich dazu hinreißen, einen der eingesetzten Polizeibeamten zu beleidigen. Dieses Ergebnis liegt erfreulicherweise deutlich unter dem des Kinder- und Heimatfestes im letzten Jahr. Insgesamt erwies sich der Einsatz der Polizei mit starkem Kräfteansatz und durchgehender Präsenz als vorbeugend wirksam und erfolgreich. Eine Veränderung der berichteten Bilanz könnte sich im Zusammenhang mit dem nun beendeten Kinder- und Heimatfest noch durch nachträgliche Strafanzeigen oder Hinweise bei der Polizei ergeben, sie ist somit als vorläufig anzusehen.

Rückfragen bitte an:

KHK Herbert Storz, Tel. 07531 995-1015,



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995 -0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell