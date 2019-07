POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Konstanz

Meßkirch

Auto zerkratzt

Sachschaden von rund 1500 Euro verursachte ein unbekannter Täter, der am Sonntag zwischen 15 Uhr und 17 Uhr in der Conradin-Kreutzer-Straße einen abgestellten BMW X 5 mutwillig beschädigte. Der Unbekannte zerkratzte die gesamte rechte Fahrzeugseite des Wagens, der gegenüber einem Sportstudio geparkt war. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Meßkirch, Tel. 07575-283-8 erbeten.

Meßkirch

Kind angefahren

Die Polizei Meßkirch sucht nach einem unbekannten Fahrer eines silbergrauen VW-Kombis, der am heutigen Dienstagmorgen gegen 07.40 Uhr in der Conradin-Kreutzer-Straße einen 11-jährigen Radfahrer angefahren und verletzt hat. Der 11-jährige Junge befand sich mit seinem Fahrrad auf dem Weg zur Schule und fuhr auf dem Gehweg an einer Bäckerei vorbei, als unmittelbar vor dem Eingang der Bäckerei ein geparkter silbergrauer Kombi der Marke VW zurücksetzte. Der Fahrer stieß mit der hinteren linken Fahrzeugecke gegen das Vorderrad des Kindes, so dass es stürzte. Der Fahrzeugführer legte den Vorwärtsgang ein und verließ den Parkplatz über die Einfahrt Grabenbachstraße. Von dem gestürzten Radfahrer nahm er keine Notiz. Da das Auto weggefahren war, setzte der Radfahrer seinen Weg fort und meldete den Vorfall erst in der Schule. Das Kind musste ärztlich behandelt werden. Am flüchtigen Fahrzeug sind möglicherweise Antragungen vom Reifen des Fahrrads und Wischspuren vorhanden. Hinweise an die Polizei Meßkirch, Tel. 07575 283-8.

Sigmaringen

Unfall

Bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 08.30 Uhr in der Breite Straße entstand Sachschaden von rund 6500 Euro an zwei Pkw. Eine 57-jährige Autofahrerin wollte rückwärts aus einer abschüssigen Garagenausfahrt auf die Straße fahren und übersah dabei eine von rechts kommende 27-jährige Pkw-Lenkerin. Die Fahrzeuge streiften sich, verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Inzigkofen

Unfall

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 15.30 Uhr auf der Römerstraße, bei dem ein Sachschaden von rund 6000 Euro an zwei Pkw entstand. Eine 16-jährige Fahrschülerin hatte von Inzigkofen kommend an der Zufahrt zur B 313 kurz angehalten, um den vorfahrtsberechtigen V erkehr durchfahren zu lassen. Nachdem sie angefahren war, musste sie verkehrsbedingt wieder abbremsen, was ein nachfolgender VW-Fahrer nicht bemerkte und auf das Fahrschulauto auffuhr.

Krauchenwies

Einbrüche in Container

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende, im Zeitraum zwischen Freitagabend und Montagmorgen, drei Übersee-Container, die auf dem Parkplatz eines Schuh-Zentrallagers in der Robert-Bosch-Straße standen, aufgebrochen. Aus einem der Container wurden 200 Paar Schuhe entwendet. Aus den anderen beiden Containern wurde nichts gestohlen. Bei einem anderen Lager der Firma in der Bittelschießer Straße wurden ebenfalls drei auf dem Parkplatz abgestellte Container aufgebrochen, jedoch ebenfalls nichts gestohlen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, entgegen.

Mengen

Unfall

Ein leicht verletzter Mopedfahrer und Sachschaden von rund 13.000 Euro an drei beteiligten Fahrzeugen ist die Folge eines Unfalls am Montag gegen 07.45 Uhr auf der Rosnaer Straße. Ein 17-jähriger Mopedfahrer befuhr von Rosna kommend die abschüssige K 8240 in Rulfingen ortseinwärts, als ihm plötzlich ein 76-jähriger Daimler-Fahrer im Bereich der Einmündung "Fuchshalde" die Vorfahrt nahm. Der Mopedlenker erkannte die Gefahr und bremste stark ab. Er prallte gegen das Heck des Daimler und anschließend noch gegen ein entgegenkommendes Auto, bevor er an den linken Fahrbahnrand rutschte und dort liegen blieb. Der 17-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, die beiden Pkw-Lenker blieben unverletzt.

