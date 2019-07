Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

--

Wangen im Allgäu

Schwerer Diebstahl aus Automaten

Unbekannte Täter flexten im Zeitraum von Donnerstagabend bis Samstagnacht in der Bahnhofstraße am Busbahnhof und in einer Tiefgarage zwei Kondomautomaten auf und entwendeten das sich in den Automaten befindliche Münzgeld. Dieselben Automaten wurden bereits im Zeitraum von 09.-11. April 2019 in gleicher Art und Weise angegangen. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 984-0.

Wangen im Allgäu

Mehrere Sachbeschädigungen

Im Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag beschädigten unbekannte Täter im Bereich des Südrings, der Unterführung des Südrings zum Wohngebiet Gehrenberg und im Bereich des dort entlang des Südrings führenden Fahrradweges mehrere Straßenlaternen. Hierzu schlugen die Täter mit einem harten Gegenstand gegen die jeweiligen Laternenmasten, wodurch die Laternen herabstürzten und zerstört wurden. Mehrere in der Unterführung verursachte Graffities dürften durch dieselben Täter verursacht worden sein. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 984-0.

Wilhelmsdorf

Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Der 18-jährige Fahrgast eines Linienbusses aus Richtung Ravensburg stieg am Samstagnachmittag gegen 13.45 Uhr an der Ersatzhaltestelle in der Leonhardstraße, auf Höhe der Einmündung der Welfenstraße in die Leonhardstraße, aus dem Linienbus aus. Er ging anschließend hinter dem noch mit Warnblinklicht an der Haltestelle stehenden Linienbus über die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten und wurde hierbei durch den BMW eines 41-jährigen Pkw-Lenkers angefahren, der mit langsamer Geschwindigkeit in einer Kolonne auf der Leonhardstraße in Richtung Zußdorf an dem auf der anderen Straßenseite haltenden Linienbus vorbeifuhr. Der Fußgänger wurde bei der Kollision mit dem BMW verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Er konzentrierte sich zum Unfallzeitpunkt auf sein Smartphone und trug Ohrstöpsel, was zu dem Verkehrsunfall beigetragen haben dürfte.

Argenbühl

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Der 44-jährige Lenker eines Motorrades befuhr am Sonntagnachmittag gegen 14.50 Uhr die Landesstraße 265 aus Richtung Kißlegg in Richtung Christazhofen. Auf der langen Geraden nach Au überholte er mehrere vorausfahrende Fahrzeuge und übersah bei der Einleitung des Überholvorganges offensichtlich den entgegenkommenden Pkw der 72-jährigen Lenkerin eines BMW X1. Der Motorradfahrer wurde beim Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge zunächst gegen die Windschutzscheibe des BMW und anschließend in die angrenzende Wiese geschleudert, wo er schwer verletzt liegen blieb. Das Motorrad kam ebenfalls in der Wiese in Endlage. Der 44-Jährige wurde am Unfallort durch einen Notarzt erstversorgt und anschließend mit Rettungshubschrauber in eine Klinik für Unfallchirurgie geflogen, wo er in stationäre Behandlung genommen wurde.

Leutkirch im Allgäu

Verstoß gegen das Sonntagsahrverbot

Beamte des Verkehrskommissariats Kißlegg kontrollierten am Sonntagnachmittag gegen 14.40 Uhr auf der Bundesautobahn A96 einen Kühlsattelzug mit Zulassung in zwei unterschiedlichen Staaten der Europäischen Union hinsichtlich dessen Ladung. Sie stellten fest, dass der 27-jährige Lenker des Kühltransporters keine Lebensmittel transportierte, was einen Ausnahmetatbestand vom Sonntagsfahrverbot erfüllt hätte. Tatsächlich war der Sattelzug voll mit Versandware eines weltweit tätigen Logistikkonzerns beladen. Aus den Ladepapieren war ersichtlich, dass der Fahrer des Sattelzuges und sein mitfahrender Kollege am Montag-Vormittag einen Liefertermin in Italien zu erfüllen hatten, weshalb der Verstoß gegen das Sonntagsfahrverbot kalkuliert war. Die Weiterfahrt in Richtung Süden wurde durch die Beamten des Verkehrskommissariats unterbunden. Die Verantwortlichen sehen einem Bußgeld entgegen. Der durch den Gesetzesverstoß erlangte geldwerte Vorteil unterliegt der Einziehung, weshalb das Verkehrskommissariat hierzu einen vierstelligen Betrag von den Betroffenen erhob.

Bad Waldsee

Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall

Zeugen sucht der Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524 4043-0, zu einem Verkehrsunfall, der sich am heutigen Montag gegen 12.00 Uhr auf der Biberacher Straße im dortigen Gewerbegebiet ereignete. Der 41-jährige Lenker eines weiß lackierten VW Golf befuhr zunächst die Biberacher Straße in stadtauswärtiger Richtung und wendete im Bereich eines Autohauses, um auf der Biberacher Straße zurück in Richtung Stadtmitte zu fahren. Als er bereits gewendet hatte und in Richtung Stadtmitte losfuhr, stieß die bereits auf der Biberacher Straße in Richtung Stadtmitte fahrende, 56-jährige Lenkerin eines weiß lackierten Audi A3 auf das Heck des VW-Golf. Der Polizeiposten Bad Waldsee bittet insbesondere einen an der Unfallstelle anwesenden Zeugen, der mit den beiden beteiligten Pkw-Lenkern gesprochen hatte, sich zur Klärung des Unfallhergangs bei der Polizei zu melden.

