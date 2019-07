Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 15.07.2019

Salem-Mimmenhausen/Bodenseekreis (ots)

Versuchter Raub auf Metzgerei

Zum tätlichen Angriff auf die 56-jährige Angestellte einer Metzgerei kam es am heutigen Vormittag kurz vor 09.30 Uhr in der Bodenseestraße in Salem-Mimmenhausen. Den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen zufolge betrat ein unbekannter Mann den Verkaufsraum, begab sich nach kurzer Wartezeit zu der Angestellten und packte die Frau am Hals, mutmaßlich um Geld aus der Kasse zu fordern. Nachdem die 56-Jährige um Hilfe rief und kurz danach eine weitere Mitarbeiterin hinzukam, ließ der Unbekannte von der Geschädigten ab und flüchtete aus dem Geschäft in Richtung Tüfinger Straße. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Großfahndung blieb bislang ohne Erfolg. Von dem Tatverdächtigen liegt die folgende Personenbeschreibung vor: etwa 180 cm groß und sehr schlank, etwa 30 Jahre alt, bekleidet mit einem olivgrünen T-Shirt und einer Jogginghose, er trug zur Tatzeit eine Sonnenbrille und eine Baseballcap. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines Raubdelikts und sucht nun Zeugen. Sie bittet Personen, die den Vorfall selbst oder den Täter auf seiner Flucht beobachtet haben oder die Hinweise zu dessen Identität geben können, sich bei der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Leitender Oberstaatsanwalt Dr. Johannes-Georg Roth, Tel. 07531/280-2000,

Polizeihauptkommissar Oliver Weißflog, Tel. 07531/995-1012.

