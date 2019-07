Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrradräder abmontiert und versteckt Landau, Prießnitzweg 1, 05.07.19, 18:00 Uhr

Landau (ots)

Ein ungewöhnlicher Vorfall ereignete sich am Freibad in Landau. An den Fahrrädern der 54-jährigen und 32-jährigen Geschädigten wurden die Räder der Fahrräder entwendet und etwa 100 Meter entfernt unter einem Handtuch versteckt, sodass diese auf den ersten Blick nicht ersichtlich waren. Die Fahrradräder konnten wieder an die Eigentümer übergeben werden. Hinweise zu dem Übeltäter liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Landau unter 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Polizeidirektion Landau



