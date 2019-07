Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Flüchtiger VW mit Ralley-Flaggen Offenbach an der Queich, Hauptstraße 42, 05.07.2019 22:27 Uhr

Landau (ots)

In der Hauptstraße auf Höhe der Hauptstraße 42 in Offenbach an der Queich kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei kollidierte ein auffällig gelber VW T4 mit schwarzen Ralley-Flaggen mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug. Am geschädigten Fahrzeug konnten deutliche gelbe Lackanhaftungen festgestellt werden. Der Fahrzeugführer des VW's entfernte sich jedoch von der Unfallörtlichkeit, ohne den Pflichten eines Verkehrsunfallbeteiligten nachzukommen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Da das Kennzeichen des VW's bislang unbekannt ist, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Landau unter 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

