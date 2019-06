Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

Niederkrüchten (ots)

Zwei Verletzte hat ein Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 8.55 Uhr auf der B221, der Venloer Straße in Niederkrüchten gefordert. Eine 29-jährige Unfallbeteiligte wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Die Brüggenerin war auf der B 221 von Brüggen aus in Richtung Niederkrüchten unterwegs. Nach Zeugenaussagen soll sie bei Rot über die Ampel an der Kreuzung mit der Damer Straße gefahren sein. Dort kollidierte ihr Wagen mit dem eines 81-jährigen Schwalmtalers, der vom Hariksee aus in Richtung Heyen fuhr. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B 221 war für die Zeit der Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt./hei (691)

