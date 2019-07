Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Senior mit Rad gestürzt

Rösrath (ots)

Ein 77-jähriger Rösrather ist am Mittwochvormittag (03.07.) mit seinem Rad verunglückt.

Der Senior war um 10.20 Uhr in Kleineichen unterwegs. Vom Eiserweg kommend überquerte er die Kölner Straße. Auf der gegenüberliegenden Seite stoppte er kurz, weil er sich noch nicht sicher war, in welche Richtung er fahren wollte. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte unglücklich mit dem Oberkörper auf den Lenker.

Der Rettungsdienst versorgte ihn zunächst an der Unfallstelle und brachte ihn dann zur weiteren Versorgung in ein Bergisch Gladbacher Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand nur geringer Sachschaden. (rb)

