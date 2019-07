Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Polizei warnt vor Trickanrufen

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Seit Anfang der Woche kam es vorwiegend in Bergisch Gladbach wieder zu zahlreichen Trickanrufen durch falsche Polizeibeamte. Eine Geldübergabe konnte noch verhindert werden.

Bis zu 30 Anrufe wurden der Polizei im Rheinisch-Bergischen Kreis allein in Bergisch Gladbach seit Anfang dieser Woche (01.07.-03.07.)gemeldet. Die Dunkelziffer wird weit höher geschätzt. Als Anrufnummer erschien die Ortsvorwahl plus die 110. Unter der Rufnummer 02202-110 versuchten Trickdiebe als falsche Kriminalbeamte Menschen zu betrügen. Die meisten betroffenen Personen gingen auf die Anrufe nicht ein und legten auf. In einem Fall verhinderte eine aufmerksame Bankmitarbeiterin die Abholung von 30 Tausend Euro, so dass bisher keine Übergabe von Wertgegenständen bekannt ist.

Die Polizei bittet erneut Verwandte und Bekannte über die Maschen "falscher Polizeibeamte" oder "Enkeltrick" aufzuklären und gibt folgende Tipps:

- Polizeibeamte werden niemals nach Vermögenswerten oder Ersparten fragen.

- Niemals Geld an unbekannte Personen übergeben. Polizeibeamte holen kein Bargeld oder Schmuck ab.

- Nach merkwürdigen Anrufen umgehend die Polizei via Notruf unter 110 informieren.

- Einfach auflegen, sobald eine fremde Person Geld oder Auskünfte über Konten fordert.

- Opfer sollten umgehend Anzeige erstatten (shb)

