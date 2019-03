PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 28.03.2019

Limburg (ots)

1. Mofa entwendet, Dornburg-Thalheim, Am Sportplatz, Mittwoch, 27.03.2019, 18.30 Uhr bis 20.15 Uhr

(si)Am Mittwochabend haben Unbekannte auf einem Parkplatz in der Straße "Am Sportplatz" in Thalheim ein Mofa im Wert von rund 1.000 Euro entwendet. Die rotweiße Yamaha mit dem grünen Versicherungskennzeichen 502 BDA stand vor dem Eingang des dortigen Sportplatzes, als die Unbekannten zuschlugen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. 16-Jähriger bei Unfall schwer verletzt, Beselich-Heckholzhausen, Weilburger Straße, Donnerstag, 28.03.2019, 07.15 Uhr

(si)Am Donnerstagmorgen wurde ein 16 Jahre alter Leichtkraftradfahrer bei einem Unfall auf der Weilburger Straße in Heckholzhausen schwer verletzt. Der 16-Jährige befuhr die Weilburger Straße in Richtung Bundesstraße 49, als der 28 Jahre alte Fahrer eines Opel Astra von der Straße "Neuer Weg" nach rechts in die Weilburger Straße abbiegen wollte. Dabei übersah der Autofahrer augenscheinlich das vorfahrtsberechtigte Zweirad und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde das Fahrzeug des Jugendlichen gegen einen geparkten Mercedes geschleudert. Der 16-Jährige erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 7.000 Euro geschätzt.

