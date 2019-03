PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemitteilungen der Polizei für den Landkreis Limburg-Weilburg vom 26.03.2019

Limburg (ots)

1. Einbruch in Gaststätte, Weilburg, Hirschhausen, Tiergartenstraße, 23.03.2019, 18.00 Uhr bis 25.03.2019, 09.00 Uhr

(pa)Zwischen Samstagabend und Montagmorgen drangen Unbekannte gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Tiergartenstraße in Hirschhausen ein. Hieraus wurde Gastronomieausstattung - darunter eine hochwertige Kaffeemaschine und Kassentechnik - im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen.

Die Limburger Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

2. Körperverletzung unter Jugendlichen, Limburg, Tal Josaphat, 25.03.2019, gg. 14.00 Uhr

(pa)Mit leichten Verletzungen und einer beschädigten Jacke endete eine Auseinandersetzung im Tal Josaphat am Montagnachmittag für einen 17-jährigen jungen Mann. Gegen 14.00 Uhr wurde er von einem 15-Jährigen dort körperlich angegangen und durch Faustschläge und Tritte verletzt. Ursächlich war offenbar ein Streit zwischen den Jugendlichen, bei dem es um die Freundin des 15-Jährigen ging.

3. Geparktes Fahrzeug beschädigt - Unfallverursacher unbekannt, Runkel, Dehrn, Wilhelmstraße, 23.03.2019, 19.00 Uhr bis 24.03.2019, 13.00 Uhr

(pa)Auf rund 3.000 Euro wird der Schaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall an einem VW Golf in Dehrn entstand. Der Fahrer hatte den VW von Samstagabend, 19.00 Uhr bis Sonntagmittag, 13.00 Uhr in der Wilhelmstraße am Straßenrand geparkt. Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass auf der Fahrerseite der vordere Kotflügel und der Radkasten beschädigt waren.

Die Polizei in Limburg nimmt Hinweise zum Unfallverursacher unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

4. Unter Alkoholeinfluss parkendes Auto gestreift, Limburg, Lindenholzhausen, Schubertstraße, 25.03.2019, gg. 22.10 Uhr

(pa)Am Mittwochabend meldete ein Anwohner, dass in der Schubertstraße in Lindenholzhausen soeben jemand seine am Fahrbahnrand geparkte Mercedes A-Klasse gestreift habe. Die Unfallverursacherin war noch vor Ort. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die 50-jährige Frau offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle bestätigte die Annahme. Die 50-Jährige muss sich nun hierfür strafrechtlich verantworten.

5. LKW beschädigt Straßenlaterne - Zeugen gesucht, Beselich, Heckholzhausen, Brunnenstraße, 26.03.2019, gg. 04.10 Uhr

(pa)An einer Straßenlaterne in Heckholzhausen entstand in der Nacht auf Dienstag ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Dieser wurde mutmaßlich durch einen LKW-Fahrer verursacht, der gegen 04.10 Uhr dort im Kreuzungsbereich der Limburger Straße zur Brunnenstraße aufgrund einer Baustelle zu wenden versuchte.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Weilburg unter (06471) 9386 - 0 zu melden.

