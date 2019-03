Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Seniorinnen fallen nicht auf Anrufe von falschem Polizeibeamten herein

Ludwigshafen (ots)

Am 19.03.2019 zwischen 18:15 Uhr und 19:30 Uhr rief ein unbekannter Mann bei zwei Seniorinnen in Ludwigshafen an und gab sich als Polizist aus, der angeblich gerade einen Einbrecher festgenommen habe. Beide Seniorinnen im Alter von 69 und 77 Jahren wurden direkt nach dem ersten Satz misstrauisch und beendeten das Gespräch sofort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

