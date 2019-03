Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Lagerraum

Ludwigshafen (ots)

Am 19.03.2019 gegen 19:45 Uhr meldeten zwei Zeugen einen möglichen Einbruch in der Oberstraße. Als die Polizeibeamten eintrafen, stellten sie in einem Hinterhof ein zerstörtes Glaselement einer Tür eines Lagerraumes fest. In die Räumlichkeiten gelangten die Täter nicht. Die Zeugen hatten zwei dunkel gekleidete Personen gesehen, von denen eine Person ein Fahrrad dabei hatte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell