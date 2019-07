Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

Ravensburg

Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Zeugen sucht das Verkehrskommissariat Kißlegg, Tel. 07563 9099-0, zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmittag ereignete und über den das Polizeipräsidium Konstanz bereits in der Pressemeldung vom 12.07.2019 berichtete. Die Beteiligten des Verkehrsunfalles gaben gegenüber der Polizei widersprüchliche Unfallschilderungen ab. Die Pressemeldung ist hierzu noch einmal beigefügt.

Pressemeldung vom 12.07.2019:

Ravensburg

Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Die 22-jährige Lenkerin eines Fahrrades befuhr am Donnerstagmittag gegen 12.45 Uhr den Fahrradschutzstreifen der Gartenstraße in Richtung Innenstadt. Als sie ein am rechten Fahrbahnrand parkendes Fahrzeug erreichte, fuhr sie links an diesem vorbei und kollidierte mit dem Smart eines 28-jährigen Pkw-Lenkers, der seinerseits ebenfalls an dem parkenden Pkw vorbeifuhr und hierbei nicht auf die Fahrradfahrerin achtete, die nach dem Zusammenstoß stürzte und sich verletzte. Die Fahrradfahrerin musste sich nach der Verkehrsunfallaufnahme in ärztliche Behandlung begeben. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Ravensburg

Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz

Eine Streife der Bundespolizei wurde am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr beim Bahnhofplatz auf zwei Personen aufmerksam gemacht, die dort offensichtlich Betäubungsmittel austauschten. Die Überprüfung der beiden 25 und 18 Jahre alten Tatverdächtigen führte zum Auffinden einer größeren Anzahl einzelner Konsumeinheiten einer Kräutermischung. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt, das Polizeirevier Ravensburg leitete gegen die beiden Männer ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Ravensburg

Suche nach Fahrradeigentümer

Das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, sucht den Eigentümer des rot lackierten Cityrads der Marke Pegasus mit der Rahmennummer AA30164098. Am Samstagabend gegen 23.30 Uhr waren einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers insgesamt drei Personen aufgefallen, die mit zwei Fahrrädern auf der Jahnstraße fuhren. Dem einzelnen Lenker eines Fahrrades gelang vor der polizeilichen Kontrolle unerkannt die Flucht, die beiden Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren, die mit dem oben beschriebenen Cityrad fuhren, wurden angehalten. Sie machten zum Eigentum an dem Fahrrad widersprüchliche und unglaubwürdige Angaben, weshalb das Cityrad sichergestellt wurde. Beim Polizeirevier Ravensburg geht man davon aus, dass das Fahrrad möglicherweise entwendet wurde.

Ravensburg

Versuchter Einbruch in Bäckerei

Unbekannte versuchten im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagvormittag in eine Bäckerei in der Schützenstraße in der Innenstadt einzubrechen. Hierzu wirkten sie massiv auf zwei Zugangstüren zu den Geschäftsräumen der Bäckerei ein. Die Täter verursachten Sachschaden. Es gelang ihnen nicht, in die Bäckerei einzudringen. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333.

Ravensburg

Unfallflucht

Offensichtlich beteiligten sich mehrere Personen an der Beseitigung eines Unfallfahrzeugs und der Unfallspuren eines heftigen Verkehrsunfalles, der sich im Zeitraum von Samstagmittag bis Sonntagvormittag im Gewerbegebiet Mariatal ereignete. Die Polizei wurde zunächst nicht zur Aufnahme des Verkehrsunfalles hinzugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Lenker eines KIA vermutlich vom benachbarten Sportgelände in das Gewerbegebiet, kam dort in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Baum und überschlug sich. Die unbekannten Helfer richteten den unfallbeschädigten Pkw wieder auf und schoben oder schleppten ihn in der Straße "Kreuzäcker" zu einem Firmengelände, wo der unfallbeschädigte Pkw abgestellt wurde. Abgerissene Fahrzeugteile wurden in den Pkw gelegt, ausgelaufenes Öl wurde mit einem Ölbindemittel gesichert. Der KIA dürfte Totalschaden erlitten haben. Bei dem Aufprall gegen den Baum wurden die Airbags ausgelöst. Das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, leitete ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, sich dort zu melden.

Weingarten

Sachbeschädigung an Kfz

Unbekannte Täter zerkratzten mit einem Gegenstand, vermutlich einem Schlüssel, im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmittag in der Karlstraße die Lackierung von mehreren dort geparkten Pkw. Beim Polizeirevier Weingarten wurden bislang fünf geschädigte Autobesitzer bekannt. Die Handlung der Täter richtete sich bei den beschädigten Fahrzeugen gegen die Lackierung der Fahrzeugtüren. Der Gesamtschaden dürfte beträchtlich sein. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666.

Weingarten

Einbruch in Gartenhütte

Die Gartenhütte eines Sportvereines auf einem Sportgelände in der Josef-Eggler-Straße war am vergangenen Wochenende das Ziel von Unbekannten. Am Samstagabend gegen 21.00 Uhr wurde durch Vertreter des geschädigten Sportvereins festgestellt, dass die Täter an dem Gartenhaus eine Fensterscheibe eingeschlagen hatten und in das Gartenhaus eingestiegen waren. Ob Gegenstände aus der Hütte entwendet wurden, bedarf noch der Überprüfung. Hinweise zum Tathergang erbittet das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666.

Weingarten

Verkehrsunfall mit Verletzten

Zwei verletzte Fahrzeugführer und Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntagnachmittag gegen 14.45 Uhr auf der Landesstraße 317 zwischen Weingarten und Unterankenreute ereignete. Der 28-jährige Lenker eines Opel Astra war aufgrund Unachtsamkeit auf den VW Polo eines vorausfahrenden, 44-jährigen Pkw-Lenkers aufgefahren. Der Polo wurde auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben. Der Lenker des Opel Astra kam nach dem Aufprall auf den VW Polo nach rechts von der Fahrbahn ab und unterhalb einer Böschung zum Stillstand. Die Lenker der beiden vorausfahrenden Pkw hatten wegen eines Linksabbiegers abgebremst, was der Lenker des Opel Astra zu spät bemerkte.

Weingarten

Unfallflucht

Der Lenker eines unbekannten Pkw, möglicherweise mit Pkw-Anhänger, stieß am Samstag im Zeitraum von 11.30 bis 13.30 Uhr in der Andreas-Schneck-Straße gegen einen dort geparkten, weiß lackierten Mazda CX 5 mit Ravensburger Kennzeichen. An dem Mazda wurde die Tür auf der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666.

Aulendorf

Versuchter Einbruch in Gewerbebetrieb

Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagvormittag erfolglos, zwei Zugangstüren in das Firmengebäude eines Gewerbebetriebes in der Straße "Alte Kiesgrube" zu öffnen. Es gelang ihnen nicht, in das Gebäude einzudringen. Beide Türen wurden beschädigt. Hinweise hierzu erbittet der Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584 9217-0.

Baienfurt

Trunkenheit im Verkehr

Deutlich betrunken war der 60-jährige Lenker eines Pkw, der am Freitagnachmittag gegen 16.00 Uhr auf der Niederbieger Straße in Richtung Hallenbad befuhr. Auf Höhe des Ortszentrums hielt er hinter anderen Fahrzeugen an, die sich von der Ampelanlage an der Kreuzung Waldseer Straße / Niederbieger Straße her zurück stauten. Als die Lenker der vorausfahrenden Fahrzeuge weiterfuhren, vermochte der 60-Jährige nicht zu folgen, da er zwischenzeitlich eingeschlafen war. Nachdem ihn andere Verkehrsteilnehmer geweckt hatten, verließ er sein Fahrzeug und setzte seinen Weg zu Fuß fort, ohne sich um sein zurückgelassenes Fahrzeug zu kümmern. Beamte des Polizeireviers Weingarten konnten den Mann schließlich in einer Gaststätte aufgreifen. Ihm wurde zur Feststellung der alkoholischen Beeinflussung im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt.

Bad Waldsee

Brand eines Wohnmobils

Ein Wohnmobil geriet am Sonntagnachmittag gegen 13.15 Uhr in der Wurzacher Straße in Brand. Dieser dürfte durch einen technischen Defekt ausgelöst worden sein. Der Fahrzeugbrand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Bad Waldsee abgelöscht. Das Wohnmobil musste vom Brandort abgeschleppt werden. Der Lenker des Wohnmobils konnte das Fahrzeug noch auf einen Grünstreifen fahren, so dass kein Fremdschaden entstand. Verletzt wurde bei dem Brand des Wohnmobils niemand.

Bad Wurzach

Verkehrsunfall mit getötetem Hund

Die 27-jährige Lenkerin eines BMW befuhr am Freitagabend gegen 23.15 Uhr die Ravensburger Straße in Richtung Stadtmitte und kollidierte mit einem Berner Sennenhund mit Hundemarke der Stadt Bad Wurzach. Der Hund querte die Fahrbahn von rechts. Er kam bei dem Verkehrsunfall ums Leben. Am BMW entstand Sachschaden.

Aichstetten

Körperverletzung durch Hundebiss

Ein 35-jähriger Mann ging am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr gemeinsam mit seiner 32-jährigen Lebensgefährtin und dem gemeinsamen Baby im Kinderwagen an einem Grundstück in der Bachstraße vorbei. Plötzlich stürmten drei Hunde von dem Grundstück durch die offen stehende Gartentüre auf die Familie zu. Der 35-Jährige, der sich schützend vor den Kinderwagen stellte, wurde durch einen der Hunde ins Bein gebissen und erlitt eine blutende Bisswunde. Er wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Das Polizeirevier Leutkirch leitete gegen den Verantwortlichen ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Wangen im Allgäu

Einbruch in Firmengebäude

Das Betriebsgebäude eines metallverarbeitenden Betriebs in der Isnyer Straße war in der Nacht von Freitag auf Samstag, im Zeitraum von 23.00 bis 04.40 Uhr, Ziel von Einbrechern. Diese hebelten mit brachialer Gewalt eine Metalltüre auf und durchsuchten das Firmengebäude, aus dem hochwertige Werkzeugmaschinen und mehrere Fahrräder entwendet wurden. Zum Abtransport des Diebesgutes dürften ein oder mehrere Transportfahrzeuge verwendet worden sein. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Wangen im Allgäu, Tel. 07522 984-0.

