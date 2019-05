Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Großsteinhausen - Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Polizei Zweibrücken (ots)

In der Nacht zum 10.05.2019 wurde in ein Lebensmittelgeschäft in der Hauptstraße in Großsteinhausen von bislang unbekannten Tätern eingebrochen. Zum Betreten des Ladengeschäftes mussten von dem/den Täter(n) zwei Türen überwunden werden. Es wurden Zigaretten im Wert von ca. 1800 Euro und ca. 200 Euro Bargeld entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefonnummer 06332/9760

pizweibruecken@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell