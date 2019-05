Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines Geldbeutels

Pirmasens (ots)

Am 10.05.2019 gegen 17:15 h stellte ein junger Mann seinen Rucksack an der Horebschule in der Herzogstraße, Pirmasens am dortigen Sportplatz ab und spielte mit seinem kleinen Bruder. Als er gegen 18:00 h zu Hause ankam stellte er fest, dass ein bisher unbekannter Täter seinen Geldbeutel aus dem Rucksack entwendet hatte. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

