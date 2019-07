Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Von der Bremse gerutscht - Von Hund gebissen - Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Auf Gegenfahrbahn gekommen

Am Mittwoch um kurz vor 16:30 Uhr befuhr ein 29-jähriger Opel-Fahrer die Onolzheimer Hauptstraße ortsauswärts in Richtung Gründelhardt. Aus bislang nicht bekannten Gründen kam das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW VW Golf eines 61-Jährigen. Die beiden Fahrer sowie eine 80-jährige Beifahrerin im VW wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Kreßberg: Wildunfall

Auf der L1066 zwischen Crailsheim und Mariäkappel, etwa 150 Meter nach Rudolfsberg querte am Donnerstag um 2 Uhr ein Reh die Fahrbahn und wurde von einem VW Up einer 54-Jährigen erfasst. Das Tier wurde dabei getötet. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Crailsheim: Beim Abbiegen Radfahrer übersehen

Am Mittwoch um 19:40 Uhr befuhr ein 66-jähriger Ford-Fahrer die Maulacher Hauptstraße und wollte von dieser nach links abbiegen. Hierbei übersah er einen nachfolgenden Radfahrer, welcher durch die Kollision stürzte und sich leicht verletzte. An seinem Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Braunsbach: Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro kam es am Mittwoch um 18:30 Uhr auf der L1045 zwischen Braunsbach und Schwäbisch Hall, auf Höhe des Wasserkraftwerkes. Ein 50-jähriger Nissan-Fahrer wollte von der Landstraße 1045 nach links abbiegen und musste hierzu sein Fahrzeug zunächst abbremsen. Ein nachfolgender 22-jähriger Audi-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Hall: Von Hund gebissen

Am Mittwoch um 11:50 Uhr lief eine 17-jährige von der Schule nachhause. Hierbei kam sie an einem Wohnhaus in der Straße Im Hardt vorbei, als plötzlich ein Hund aus der geöffneten Haustür kam und die Schülerin am rechten Arm packte. Durch Schreie ließ der Hund ab und rannte wieder zurück in das Haus. Die junge Dame wurde hierbei an der rechten Hand bzw. am Arm verletzt. Die Hundehalterin war nicht zu Hause. Warum die Haustür offen stand konnte bislang nicht geklärt werden.

Michelfeld: Unfall auf Kundenparkplatz

Am Mittwoch um 11:30 Uhr kollidierte ein 84-jähriger Lenker eines PKW BMW beim Einparken auf einem Kundenparkplatz in der Straße In der Kerz mit einem dort geparkten PKW Seat. Der BMW-Fahrer und seine Beifahrerin entfernten sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, konnten jedoch aufgrund des Kfz-Kennzeichens ermittelt werden. Zusätzlich zum Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro, muss sich der Fahrer jetzt auch noch wegen Unfallflucht verantworten.

Frankenhardt: Von der Bremse gerutscht

Am Mittwoch um kurz nach 17:45 Uhr kam es zu einem spektakulären Unfall in der Schüttenhelmstraße mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 29.500 Euro. An der Einmündung zur Forststraße in Honhardt standen drei Fahrzeuge hintereinander. Das vorderste Fahrzeug, ein VW Touran wollte nach links abbiegen. Der 77-jährige VW-Fahrer fuhr gerade an, als plötzlich der hinter ihm stehende 83-jährige Ford Mondeo-Fahrer von der Bremse rutschte und sein Automatikfahrzeug stark beschleunigte. Der Ford kollidierte mit dem Touran, schob diesen zur Seite und fuhr weiter geradeaus über ein dortiges Grundstück und krachte gegen ein Scheunentor. In der Aufregung legte der Ford-Fahrer den Rückwärtsgang ein, beschleunigte abermals und fuhr wieder rückwärts aus dem Grundstück in den Einmündungsbereich der Kreuzung. Dort prallte er ungebremst auf einen zunächst hinter ihm stehenden Rettungswagen. An dem Ford entstand bei dem Unfall Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Schaden am Touran wird ebenfalls auf 10.000 Euro und am Rettungswagen auf etwa 8000 Euro geschätzt. Am Scheunentor liegt der Schaden bei mindestens 1500 Euro. Im Touran wurde eine 71-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

