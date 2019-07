Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Konstanz

Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro entstand am Mittwoch zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr an einem Pkw in der Haydnstraße. Unbekannter Täter zerkratzte an dem Fahrzeug die Stoßstange sowie einen Kotflügel und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Konstanz

Unfallflucht

Der unbekannte Lenker eines Pkw stieß im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Sonntagabend in der Brandenburger Straße gegen einen ordnungsgemäß geparkten blauen Peugeot. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. An dem Fahrzeug wurde eine Notiz ohne konkrete Informationen zum Unfallgegner angebracht. Der entstandene Schaden liegt bei 1.500 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

Konstanz

Einbruch

In der Nacht von Montag auf Dienstag brach ein unbekannter Täter in ein Ladengeschäft in der Max-Stromeyer-Straße im Industriegebiet ein. Der Unbekannte gelang in den Vorraum, wo er einen Automaten aufbrach und 50 Euro erbeutete. Zeugen, die Verdächtiges in der Nacht beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Konstanz

Verkehrsunfall

Auf dem Parkplatz Sealife wurde am Samstag zwischen 14.00 Uhr und 16.30 Uhr ein geparkter Pkw von einem unbekannten Autofahrer beim Ein- oder Ausparken beschädigt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten Kontakt mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, aufzunehmen.

Konstanz - Dettingen

Körperverletzung - Zeugenaufruf

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen mehrere Jugendliche, die in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01.30 Uhr einen 18-Jährigen drangsaliert haben sollen. Nachdem dieser die Jugendlichen mehrfach aufgefordert haben soll, dies zu unterlassen, wurde ihm nach seinen Angaben von einem Jugendlichen aus der Gruppe unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Als er sich daraufhin wehren wollte, schlugen die anderen Jugendlichen auf ihn ein. Als mehrere Passanten die Streitigkeit schlichten wollten, stieg die Gruppe in den heranfahrenden Bus ein. Von dem Haupttäter liegt folgende Beschreibung vor: 15-16 Jahre alt, ca. 170 cm groß, südländisches Aussehen, trug einen schwarzen Nike Windbreaker. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden. Besonders die zu Hilfe eilenden Passanten werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Konstanz

Verkehrsunfall mit Fußgängerin - Zeugenaufruf

Leicht verletzt wurde eine 44-jährige Motorroller-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 15.15 Uhr in der Riedstraße. Sie war in Richtung Radolfzeller Straße unterwegs, als kurz nach dem Bahnübergang eine 20-jährige Fußgängerin, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, auf die Fahrbahn trat. Die Rollerfahrerin streifte die Passantin und stürzte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Personen, die diesen Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wollmatingen, Tel. 07531/94299-0, zu melden.

Radolfzell

Pkw zerkratzt

Ein unbekannter Täter hat am Sonntag zwischen 05.30 Uhr und 14.15 Uhr die Fahrertüre eines auf dem Parkplatz des Güterbahnhofs in der Friedrich-Weber-Straße geparkten Kia zerkratzt. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, entgegen.

Radolfzell

Versuchter Einbruch

Gewaltsam Zutritt wollte sich ein unbekannter Täter am vergangenen Wochenende in ein Firmengebäude in der Straße "Fritz-Reichle-Ring" verschaffen. Dem Einbrecher gelang es jedoch nicht, eine Terrassentüre aufzuhebeln. Dennoch beläuft sich der angerichtete Sachschaden auf mehrere hundert Euro. Personen, die am vergangenen Wochenende Verdächtiges in der Straße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden.

Singen

Einbruch

Zwei unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Dienstag gegen 00.30 Uhr in ein Lebensmittel-Großhandel-Geschäft in der Güterstraße ein. Im Verkaufsraum entwendeten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen lediglich eine Kiste Bier. Personen, die in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu wenden.

Singen

Versuchter Einbruch in Baucontainer

Gewaltsam Zutritt wollte sich ein unbekannter Täter am vergangenen Wochenende in ein Baucontainer in der Hegaustraße verschaffen. Dem Einbrecher gelang es jedoch nicht die Türe aufzubrechen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, entgegen.

Singen

Brand einer Gartenhütte

Aus noch unklarer Ursache ist am Dienstagmorgen gegen 07.00 Uhr in einer Gartenhütte in der Kleingartenanlage Ambohl ein Feuer mit starker Rauchentwicklung ausgebrochen. Die verständigte Feuerwehr Singen konnte das Feuer löschen. Der entstandene Sachschaden dürfte bei etwa 5.000 Euro liegen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Hilzingen

Stromverteilerkasten beschädigt

Vermutlich beim Rangieren ist ein unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Samstag, 00.00 Uhr, und Montag, 14.45 Uhr gegen einen auf einem Grundstück in der Gewerbestraße aufgestellten Stromverteilerkasten geprallt und anschließend davongefahren, ohne sich um den angerichteten Sachschaden von über 2.500 Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731/1437-0, zu melden.

Büsingen

Fahrzeug macht sich selbständig

Nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert war in der Nacht zum Dienstag gegen 0.30 Uhr ein in der Griesstraße abgestellter VW Golf. Der Pkw rollte deshalb mehrere Meter bergab und prallte gegen einen geparkten Ford. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von über 7.000 Euro.

Stockach

Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden von über 2.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am frühen Montagmorgen gegen 05.30 Uhr. Eine 22-jährige Pkw-Lenkerin befuhr den Gemeindeverbindungsweg zwischen Raithaslach und der Bundesstraße 14. Kurz nach dem Ortsausgang Raithaslach bemerkte die junge Frau ein verletztes, auf der Fahrbahn liegendes Reh und kam, aufgrund eines sofortigen Ausweichversuchs, von der Fahrbahn ab. Hierbei rutschte der Pkw in den Straßengraben und blieb auf der Fahrerseite liegen. Der Pkw musste durch eine Abschleppfirma mittels eines Krans geborgen und anschließend abtransportiert werden. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass das Reh zuvor von einem unbekannten Fahrzeuglenker angefahren, schwer verletzt und auf der Fahrbahn liegen gelassen wurde.

Stockach

Möglicher Geschädigter gesucht

Einen möglichen Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 09.00 Uhr im Parkhaus Hägerweg zeigte ein 84-jähriger Autofahrer auf dem Polizeirevier Stockach an. Er habe nach seinen Angaben zufolge in der 2. Etage seinen Pkw geparkt und habe womöglich das nebenstehende dunkle Auto gestreift. Bei der Nachschau habe er zwar keinen Schaden an dem dunklen Pkw feststellen können, er wolle jedoch den vermeintlichen Unfall zur Sicherheit melden. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder nähere Angaben zu dem dunklen Pkw geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, in Verbindung zu setzen.

