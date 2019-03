Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vorbereitungstat für Diebstahl hochwertiger E-Geräte

Rinteln (ots)

Im Rahmen einer Sonderaktion überprüften Rintelner Polizeibeamte am 12. März zur Nachtzeit zwei georgische Staatsangehörige (45 und 37), die sich aus zu diesem Zeitpunkt unerklärlichen Gründen einer Kontrolle entziehen wollten. Jetzt scheint der Grund dafür klar zu sein. In einem Rintelner Baumarkt, in dessen Nähe die beiden Männer kontrolliert wurden, waren hochwertige Elektrowerkzeuge auf dem Freigelände versteckt worden. Es besteht der Verdacht, dass die beiden Männer in einer Vorbereitungshandlung die Geräte versteckten, um sie in der Nacht zu entwenden. Die Polizei ermittelt weiter.

