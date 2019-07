Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Konstanz

Unfallflucht

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von über 11.000 Euro ereignete sich am Dienstag gegen 11.30 Uhr in der Wollmatinger Straße, Höhe Einmündung Friedrichstraße. Ein 74-jährige Pkw-Lenker befuhr die Wollmatinger Straße stadteinwärts und wollte an der Ampel links in die Friedrichstraße abbiegen. Er hielt an der roten Ampel auf der Linksabbiegerspur. Ein nachfolgender 45-jähriger Autofahrer befand sich auf der Geradeausspur, fuhr zu weit links und streifte den Pkw des 74-Jährigen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der 45-Jährige von der Unfallstelle. Durch Zeugen konnte der Unfallverursacher kurze Zeit später ermittelt werden, dieser wird wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort angezeigt.

Gaienhofen

Fahrradfahrer stürzt

Verletzt wurde ein 85-jähriger Radfahrer am Dienstag gegen 09.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Radweg zwischen Hemmenhofen und Gaienhofen. Dem Senior kam eine Gruppe Schüler in "Zweiergruppen" entgegen. Vermutlich aufgrund der Unebenheiten des Untergrunds stürzte der Mann alleinbeteiligt und verletzte sich hierbei am Ellenbogen und an der Hüfte. Vom Rettungsdienst wurde der 85-Jährige zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Moos

Auffahrunfall

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 5.000 Euro ereignete sich am Dienstag gegen 11.45 Uhr auf der L 193. Eine 24-jährige Pkw-Lenkerin befuhr die Landesstraße von Schienen in Richtung Bankholzen, als sie nach eigenen Angaben mehrere 100 Meter vor dem Ortseingang Bankholzen aufgrund eines querenden Eichhörnchens stark abbremsen musste. Ein nachfolgender 39-jähriger Autofahrer erkannte die Situation zu spät und prallte auf das Fahrzeugheck der Frau. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Singen

Fahrzeugbrand im Parkhaus

Sachschaden von rund 60.000 Euro ist am Dienstag gegen 15.45 Uhr bei einem Pkw-Brand im City-Parkhaus in Singen entstanden. Die 55-jährige Lenkerin eines Mercedes-Benz fuhr in das Parkhaus und parkte ihr Fahrzeug im Parkdeck 7. Als sie ausstieg, bemerkte sie nach ihren Angaben, dass aus der Motorhaube Rauch aufstieg. Da ihr Handy keinen Empfang hatte, verließ sie das Parkhaus und meldete anschließend den Brand. Die Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr Singen dauerten bis gegen 17.00 Uhr an. Die im Bereich der Brandstelle verlaufenden Kabbelleisten und Rohre sowie die neben dem brennenden Pkw parkenden Autos wurden beschädigt. Ein starker Gebäudeschaden wurde nicht festgestellt.

Gottmadingen

Unfall beim Rückwärtsausparken

Sachschaden von rund 6.000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 10.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Erwin-Dietrich-Straße ereignete. Zwei Pkw-Lenkerinnen im Alter von 83 und 50 Jahren fuhren jeweils rückwärts aus gegenüberliegenden Parkbuchten aus. Im weiteren Verlauf kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Zur Klärung des Unfallhergangs, insbesondere zu der Frage, ob beide Pkw zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes in Bewegung waren, bittet die Polizei Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731/1437-0, zu melden.

Bodman-Ludwigshafen

Verkehrsunfall mit zwei Radfahrern

Schwer verletzt wurde ein 37-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 10.15 Uhr auf dem Radweg entlang der K 6101 in Richtung Bodman. Ein 75-jähriger Fahrradfahrer fuhr von Liggeringen kommend die Dettelbachstraße bergab, überquerte an der Kreuzung die Kreisstraße und bog anschließend nach rechts auf den Radweg in Richtung Bodman ab. Vermutlich aufgrund der hohen Geschwindigkeit fuhr der Senior zu weit links und streifte kurze Zeit später den entgegenkommenden Pedelec-Fahrer. Beide Männer stürzten infolgedessen. Der 75-Jährige verletzte sich hierbei leicht, der 37-Jährige zog sich eine Kopfverletzung zu und wurde nach der ersten notärztlichen Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Rädern entstand kein Sachschaden.

