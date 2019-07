Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines E-Bike in Schönecken

Prüm (ots)

Am Abend des 04.07.2019, in der Zeit zwischen 21.00 - 23.00 h, wurde in der Ortslage Schönecken in der Straße Alter Markt ein E-Bike aus einem Hausflur entwendet. Es handelte sich um ein E-Bike in weißer Farbe mit braunem Sitz und auffallend bräunlichen Reifen. Zwischenzeitlich konnte das E-Bike im Rahmen weiterer Ermittlungen wieder aufgefunden werden auf einem Feld im Bereich der Landstraße 5 zwischen Nimsreuland und Schönecken, an der Einmündung zur Kreisstraße 122 Richtung Heisdorf.

Zeugen, welche hierzu sachdienliche Hinweise abgeben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen unter der Rufnummer 06551/9420 oder alternativ unter pipruem@polizei.rlp.de.

