Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsversuch in Einfamilienhaus

Wittlich (ots)

In der Zeit von Montag, 08.07.2019, 19:00 Uhr bis Dienstag, 09.07.2019, 11:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Brunnenstraße in Wittlich-Wengerohr einzubrechen. Aus unbekannten Gründen blieb es jedoch bei dem Versuch. Wer zu der fraglichen Zeit ungewöhnliche Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht hat wird gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

