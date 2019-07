Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht

Bitburg (ots)

Am Freitag, 05.07.2019, 11.30 Uhr, meldete ein 45-jähriger Pkw - Fahrer eine Beschädigung an der Fahrertür seines Renault Megane. Der 45-jährige parkte sein Fahrzeug in der Zeit von 10.50 - ca. 11.30 Uhr in einer Parkbucht gegenüber der Werkstatt vom Globus-Baumarkt in der Industriestraße in Bitburg. In diesem Zeitraum wurde der Schaden durch ein unbekanntes Fahrzeug verursacht, dass sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Möglicherweise kann die Fahrerin eines Pkw mit luxemburgischen Kennzeichen, die kurz vor dem 45-jährigen den Parkplatz verließ, Aussagen zu dem Vorfall machen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Tel.: 06561-96850.

