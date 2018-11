POL-PPWP: Falsche Brandschützer unterwegs

Kaiserslautern (ots) - Bereits am 17.11.2018, gegen 14:00 Uhr, erschienen zwei Männer in einer Gaststätte der Kaiserslauterer Altstadt und gaben sich als Mitarbeiter einer Brandschutzfirma aus Bad Ems aus. Nachdem sie den gutgläubigen Mitarbeitern der Gaststätte erklärten, die Feuerlöscher zu überprüfen, händigten diese drei Feuerlöscher aus. Wie später anhand einer Überwachungskamera ersichtlich wurde, fand überhaupt keine Prüfung statt. Die beiden Männer, die Handwerkskleidung trugen, ließen sich anschließend rund 150 Euro aushändigen und verliesen die Gaststätte. Auffällig war, dass auf der Jacke eines der Männer in Großbuchstaben das Wort Brandschutz aufgedruckt war. Sollten weitere Gaststättenbetreiber durch diese Masche betrogen worden sein, werden diese gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter 0631/369-1250, bzw. pikaiserslauter1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

