POL-PPWP: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Kaiserslautern (ots) - Am gestrigen Freitagnachmittag kam es gegen 14:30 Uhr in Kaiserslautern, auf der Landesstraße 502, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 29-jähriger Radfahrer aus Kaiserslautern leicht verletzt wurde. Wie die Unfallaufnahme ergab, befuhr der 53-jährige Fahrer eines Linienbusses die Straße Am Brunnenberg in Richtung Dansenberg. Aufgrund der tiefstehenden Sonne war der 53-jährige aus Ramstein-Miesenbach so geblendet, dass er den neben ihm befindlichen Radfahrer übersah. Beim Vorbeifahren touchierte er den 29-Jährigen, der hierbei zu Fall kam und sich leichte Verletzungen am Arm zuzog.

