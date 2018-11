POL-PPWP: Die Weihnachtsmärkte in der Region stehen in den Startlöchern

Noch sind die Pforten geschlossen, aber schon in wenigen Tagen geht es los mit den Weihnachtsmärkten. Polizei und Veranstalter haben ein Sicherheitspaket geschnürt und sind gerne für Sie da! Bild-Infos Download

Westpfalz (ots) - Der Countdown läuft! Für die Weihnachtsmärkte in der Westpfalz laufen die letzten Vorbereitungen. In nur wenigen Tagen geht's los.

Den Auftakt macht der größte Weihnachtsmarkt der Region, der "Lautrer Advent" in Kaiserslautern. Hier werden am kommenden Montag, 26. November, die Pforten geöffnet. Rund fünf Wochen - also bis zum Ende des Jahres - sorgen die Buden zwischen Stiftsplatz und Schillerplatz täglich (mit Ausnahme der Weihnachtstage) für weihnachtliches Flair in der Innenstadt.

An den nächsten Wochenenden folgen dann die Weihnachtsmärkte in Landstuhl (1./2. Dezember), Ramstein (7. bis 9. Dezember) und Zweibrücken (6. bis 9. und 14. bis 16. Dezember) sowie in vielen kleineren Orten der Westpfalz.

Damit Sie Ihren Marktbesuch genießen und fröhliche Stunden verbringen können, haben die Veranstalter und die Polizei ein kleines "Sicherheitspaket" geschnürt. Dazu gehören natürlich die Fußstreifen der Polizei auf den Märkten - sowohl uniformiert als auch in ziviler Kleidung - um als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen und bei Bedarf schnell vor Ort zu sein.

Zusätzlich zu dem schon gewohnten Bild der Zufahrtssperren wird es auf dem Kaiserslauterer Weihnachtsmarkt auch wieder - wie schon in den Vorjahren - eine Video-überwachung des Marktareals mit mehreren Kamera-Standorten geben.

Selbstverständlich gehört zum "Sicherheitspaket" der Polizei auch, dass es in der gesamten Vorweihnachtszeit und insbesondere rund um die Weihnachtsmärkte Verkehrskontrollen geben wird. Das Ziel ist, Trunkenheitsfahrten möglichst zu verhindern und alkoholisierte Fahrerinnen und Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen, bevor es zu einem Unfall kommt. Denn: Wir wollen, dass Sie nach jedem Marktbesuch sicher nach Hause kommen!

Über weitere wichtige Themen rund um die Sicherheit auf Weihnachtsmärkten und in Innenstädten - beispielsweise was Taschendiebstähle oder Autoaufbrüche angeht - wird das Polizeipräsidium Westpfalz in den nächsten Wochen regelmäßig berichten. Tipps & Tricks, wie man sich schützen kann, werden wir im Internet (www.presseportal.de), auf unseren Twitterkanälen @Polizei_KL und @Polizei_PS sowie auf der Facebook-Seite der Polizei Rheinland-Pfalz veröffentlichen.

Wir wünschen allen Weihnachtsmärkten in der Region gutes Wetter und viele Besucher - und allen Markt-Besuchern eine friedliche Adventszeit. | cri

