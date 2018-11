POL-PPWP: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden

Otterbach (ots) - Am Freitag, den 23.11.2018, gegen 06:50 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 389, zwischen Otterbach und Otterberg ein Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen. Der 38-jährige Unfallverursacher aus Nußbach befuhr mit seinem Fahrzeug die Landesstraße in Richtung Otterbach. Als er nach links in die Landesstraße 387, Richtung Erlenbach abbiegen wollte, übersah er das entgegenkommende Fahrzeug eines 45-jährigen Mannes aus Kaiserslautern, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Unfallverursacher sowie der 45-Jährige und dessen Beifahrer zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Die Schadenshöhe wird auf rund 30.000 Euro beziffert.

