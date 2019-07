Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW auf Klinikparkplatz

Bernkastel-Kues (ots)

Am Mittwoch, den 10.07.2019, in der Zeit von 07:45 Uhr bis 18:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz Reha-Zentrum der Klinik Burg Landshut zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. Sowohl Fahrer- als auch Beifahrerseite wurden mittels spitzem Gegenstand nahezu über die gesamte Fahrzeuglänge zerkratzt. Es liegt die Vermutung nahe, dass das Fahrzeug von dem oder den Tätern gezielt angegangen wurde, da der PKW im hinteren Bereich des Parkplatzes auf einem Mitarbeiterparkplatz abgestellt war.

