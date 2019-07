Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstählen durch 'falsche Wasserwerker' in Delmenhorst, Stade und Westerstede +++

Oldenburg (ots)

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch:

In der Vergangenheit wurde mehrfach über Diebstähle aus Wohnungen berichtet, bei denen sich die Tatverdächtigen unter falschen Angaben Zutritt zu den Wohnungen der späteren Geschädigten verschafften.

In Fällen aus Delmenhorst (18. April), Stade (25. Juni) und Westerstede (28. Februar) gaben sich zwei Männer als Wasserwerker aus, wodurch ihnen Einlass gewährt wurde. Während einer der Männer die Geschädigten ablenkte, suchte der zweite in den Wohnungen nach Wertgegenständen.

In allen Fällen wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Zum Teil nahmen die Männer aber auch EC-Karten an sich. Mit diesen Karten wurde später versucht, unberechtigt Geld von Geldautomaten in Westerstede und Buxtehude abzuheben.

Von einem der dringend tatverdächtigen Männer konnte eine Phantomzeichnung angefertigt werden. Der zweite dringend Tatverdächtige wurde bei Abhebevorgängen an Geldautomaten abgelichtet.

Wer Hinweise zur Identität der beiden Männer geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen (458349).

Das Bildmaterial kann unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/4330378 eingesehen und heruntergeladen werden.

