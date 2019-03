Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Aus Kurve geschleudert - Pkw landet in Böschung

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der Landesstraße 600 bei Leimen ein Verkehrsunfall, wobei eine 22-Jährige samt ihrem Opel aus einer Kurve in eine Erdböschung schleuderte. Die junge Frau fuhr mit - den äußeren Verhältnissen - nicht angepasster Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn in einer Kurve. Dabei kam der Opel im Bereich des Buchwaldweges nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte in eine Böschung. Dabei wurde ein Hinweisschild aus dem Boden gerissen. Die Fahrerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt - der Pkw erlitt Totalschaden.

