Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Styroporgranulat und -schnipsel in Entwässerungsgraben gekippt - Zeugen gesucht

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter haben über das vergangene Wochenende etwa einen halben Kubikmeter weißes und hellgrünes Styroporgranulat und -schnipsel in einen wasserführenden Entwässerungsgraben an einem Feldweg in der Verlängerung der Petersbergstraße illegal abgekippt. Große Teile davon wurden weggespült oder durch den Wind auf die nahen Felder geweht. Der Abfall musste durch den Bauhof eingesammelt und entsorgt werden. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder ein Fahrzeug bemerkt haben, werden gebeten sich unter Telefon 06223/92450 beim Polizeirevier Neckargemünd zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell