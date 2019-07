Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus/Kreis Borken - Radfahrer vermutlich im Kreisverkehr angefahren

Ahaus/Kreis Borken (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer am Donnerstag bei einem Unfall erlitten. Die Polizei sucht nun Zeugen. Noch ist unklar, zu welchem Zeitpunkt sich das Geschehen abspielte: Das Unfallopfer, ein 38-Jähriger, war begleitet von zwei Freunden gegen 22.00 Uhr in der Notaufnahme des Ahauser Krankenhauses erschienen. Nach Angaben des Mannes war er mit seinem Fahrrad in einem Kreisverkehr in der Nähe eines großen K+K-Marktes unterwegs gewesen, als es zu dem Unfall kam. Im Kreisverkehr habe ihn ein weißer Seat Leon angefahren und sich danach entfernt. Das Fahrzeug habe ein niederländisches Kennzeichen getragen. Die Ermittlungen dauern noch an; der Verletzte selbst soll noch mit Hilfe eines Dolmetschers befragt werden, um weitere Einzelheiten in Erfahrung zu bringen, insbesondere die Unfallzeit, den genauen Unfallort und -hergang. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den näheren Umständen des Unfallgeschehens machen können, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260 zu melden.

