Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190725 - 780 Frankfurt-Nordend: Mülltonnenbrand

Frankfurt (ots)

(ne) Heute Nacht haben in der Gleimstraße zwei Mülltonnen und eine Dixi-Toilette gebrannt.

Zeugen hatten die Feuerwehr informiert, die wiederum die Polizei verständigte. Was die Brandursache betrifft, so kann im Falle der Mülltonnen noch keine gesicherte Aussage getroffen werden. Die Dixi-Toilette hingegen dürfte höchstwahrscheinlich mit Hilfe eines Brandbeschleunigers angezündet worden sein.

Im Rahmen der sofortigen Fahndungsmaßnahmen konnte zwar ein betrunkener Jugendlicher angetroffen werden. Ob er etwas mit den Bränden zu tun hat, bleibt jedoch abzuwarten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 069/755-51599 entgegengenommen.

