Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190724 - 777 Frankfurt-Riederwald: Papiercontainer abgebrannt

Frankfurt (ots)

(ka) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brannten im Stadtteil Riederwald mehrere Mülltonnen. Alle Brände konnten schnell gelöscht werden, es entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Gegen 03.40 Uhr meldeten Anwohner Polizei und Feuerwehr einen brennenden Papiercontainer an einem Mehrfamilienhaus in der Schulze-Delitzsch-Straße. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, jedoch wurden zwei weitere Papiercontainer und die Fassade des Hauses durch den Brand beschädigt. Die Fassade ist verrußt und der Putz hat sich teilweise von der Wand gelöst. Kurze Zeit später gingen Meldungen über zwei weitere brennende Mülltonnen am Johanna-Tesch-Platz ein. Die Feuerwehr konnte auch hier rasch löschen, so dass die Flammen nicht übergreifen konnten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Kriminalpolizei hat die Brandermittlungen aufgenommen. Die Ursache ist aktuell nicht bekannt, Brandstiftung kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell