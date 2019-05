Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Hasenmoor, B 206 (Dorfstraße) / Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Bad Segeberg (ots)

Am Montagabend, den 20.05.19, verletzten sich bei einem Verkehrsunfall bei Hasenmoor drei Personen leicht. Eine 71-Jährige aus Kellinghusen befuhr mit ihrem Opel Corsa die B 206 von Bad Bramstedt in Richtung Bad Segeberg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die 71-Jährige gegen 19:30 Uhr auf die Gegenfahrbahn. Hier touchierte sie zunächst den Außenspiegel eines entgegenkommenden Opel Corsa einer 66-Jährigen aus Kaltenkirchen. Anschließend kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Dacia Logan eines 39-Jährigen aus Hamburg. Die 71-Jährige, der 39-Jährige und seine Beifahrerin in dem Dacia Logan erlitten leichte Verletzungen. Der Dacia und der Opel Corsa der 71-Jährigen erlitten einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Die B 206 war halbseitig in Richtung Bad Bramstedt bis 20:40 Uhr gesperrt.

