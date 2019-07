Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190723 - 775 Frankfurt-BAB 3: Lkw-Unfall führt zu mehrstündiger Vollsperrung

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Vormittag (22.07.2019) kam es auf der A3 in Fahrtrichtung Köln zu einem Unfall mit einem Lkw. Die A3 musste auf der Höhe der Anschlussstellen Mönchhof-Dreieck und Kelsterbach zweitweise in beide Richtungen gesperrt werden.

Gegen 09.40 Uhr war der 47-jährige Lkw-Fahrer auf der rechten Spur der A3 in Fahrtrichtung Köln mit seinem Lastwagen unterwegs. Plötzlich verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass er nach links fuhr und ein auf der linken Fahrspur fahrender 68-jähriger Mann mit seinem BMW X5 noch gerade rechtzeitig abbremsen konnte. Der Lastwagen prallte mit voller Wucht gegen die Mittelleitplanke und kam dort zum Stehen. Der Tank des Lkw lief aus und die geladenen Paletten verteilten sich über alle Fahrbahnen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich der 47-jährige Lkw-Fahrer leicht verletzt. Der Fahrer des BMW blieb glücklicherweise unverletzt. Der finanzielle Schaden beläuft sich mutmaßlich auf mehrere zehntausend Euro.

Zeitweise erfolgte aufgrund der Landung eines Rettungshubschraubers sowie den Bergungsmaßnahmen vor Ort eine Vollsperrung. Der Verkehr wurde umgeleitet. Gegen 15.25 Uhr konnten alle Sperrungen wieder aufgehoben werden.

Die Rettungskräfte sowie die Polizei mussten zum Teil zu Fuß zum Unfallort gehen, da zu Beginn keine Rettungsgasse gebildet wurde und somit ein Durchkommen mit den Einsatzfahrzeugen nicht möglich war. Die Fahrzeuge waren so eng aufeinander aufgefahren, dass kein Ausweichen nach links oder rechts möglich war. Weiterhin haben sich auf der Gegenfahrbahn zahlreiche Personen an dem Geschehen interessiert gezeigt, so dass es in Fahrtrichtung Würzburg ebenfalls zu massiven Verkehrsbehinderungen kam. Es wurden mehrere Anzeigen in der Sache aufgenommen.

Die Ermittlungen im Hinblick auf den konkreten Unfallhergang dauern nach wie vor an.

