Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190723 - 772 Frankfurt-Sachsenhausen: Pkw-Diebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Bislang unbekannte Täter entwendeten am Montag, den 22. Juli 2019, in der Zeit zwischen 00.00 Uhr und 08.30 Uhr einen Pkw. Das Fahrzeug, ein Mercedes Benz S 500 4matic stand geparkt in der Mörfelder Landstraße, in Höhe der Hausnummer 265.

Der Mercedes ist dunkelblau lackiert und trägt das amtliche Kennzeichen F-JM 1304. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Wagens erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 069-75552199.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell