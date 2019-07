Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190722 - 769 Frankfurt-Höchst/Griesheim: Roller, Fahrrad und Mülltonnen durch Brand beschädigt

Frankfurt (ots)

(ne) Eine Gruppe von drei jungen Männern hat am späten Sonntagabend einen Roller und ein Fahrrad in der Windthorststraße in Brand gesetzt.

Dank eines Zeugen, der eine Gruppe von fünf bis sechs jungen Männern gesehen hatte, konnte die Polizei im Rahmen der Fahndung drei Tatverdächtige im Alter von 18, 21 und 23 Jahren vorläufig festnehmen. Ob sie auch für den Mülltonnenbrand in der Karl-Blum-Allee verantwortlich sein könnten, der sich eine Stunde zuvor ereignete, muss geprüft werden.

Auch in Griesheim hatte eine Mülltonne gebrannt. Hier hatten Unbekannte gegen 01:50 Uhr heute Nacht in der Froschhäuser Straße gezündelt. Ein Zeuge meldete der Polizei zwei Personen mit jugendlichem Aussehen, die kurz danach geflüchtet seien. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

