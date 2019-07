Polizei Essen

POL-E: Essen: Falscher Telekom-Mitarbeiter erbeutet wertvollen Schmuck von Seniorin

Essen (ots)

45133 E.-Schuir: Gestern Nachmittag (Mittwoch 17. Juli, circa 16 Uhr) hat ein unbekannter Trickbetrüger eine Seniorin um wertvollen Schmuck und Goldmünzen gebracht. Der Unbekannte hatte sich als Telekom-Mitarbeiter ausgegeben und der Seniorin eine falsche Bescheinigung vorgelegt. Weil die Dame dem Unbekannten zunächst nicht öffnen wollte, hatte dieser Druck gemacht. Falls sie nicht sofort öffnen würde, könne sie in einer halben Stunde weder Strom, noch ihren Telefonanschluss nutzen. Als die Seniorin ihm geöffnet hatte, gab er vor den Safe überprüfen zu müssen. Aus diesem entwendete er Schmuck und Goldmünzen von erheblichem Wert, anschließend floh er aus dem Haus. Der Unbekannte soll circa 180 cm groß sein und eine korpulente Statur (ebenfalls ein massives Gesicht) haben. Er hat kurze, dunkle Haare und sprach Deutsch mit einem südländischen Akzent. Bekleidet war der Unbekannte mit einer schwarzen Jacke. Er trug weder Brille, noch Bart. Möglicherweise konnten Anwohner, Fußgänger oder Überwachungskameras am Mittwochnachmittag, 17.7. 15.30- 16.30 Uhr Auffälliges im Bereich Meisenburgstraße/ Schauinsland/ Grüne Matte und Wallneyer Straße beobachten, bzw. aufzeichnen. Hinweise werden an die zentrale Rufnummer der Essener Polizei 0201- 829-0 erbeten./ SyC

